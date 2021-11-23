«Очень провоцирует»: Бородина аппетитно уложила грудь в декольтированный лонгслив на встрече с Орловой

Эвелина Хромченко советовала присмотреться к тренду на вырезы.

В этом году различные вырезы на одежде в самых различных местах и особенно в области груди – большой тренд. Об этом рассказали фэшн-эксперт Александр Рогов на YouTube-проекте Rogov live, а также ведущая Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Ксения Бородина поддержала это модное направление, пополнив свой гардероб актуальным черным лонгсливом с горизонтальным декольте. Точно такое представляли на подиуме «Модного приговора».

«Очень провоцирует», — сказала про этот вырез Эвелина Хромченко.

В то же время она заметила, что такое декольте одновременно и очень целомудренно.

Ксения Бородина появлялась в таком джемпере на встрече с мамой, бабушкой и дочками, а теперь пришла в кафе, чтобы пообщаться с подругой Ольгой Орловой.

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