Американская певица стала четвертой женщиной, обвинившей Криса Нота в домогательствах

Актер якобы напал на Лизу Джентиле в ее квартире в 2002 году.

«Послужной список» сексуальных похождений актера Криса Нота оказался немаленьким. Вот в прессе появилась уже четвертая история женщины, обвиняющей звезду сериалов в нападении.

23 декабря певица и автор песен Лиза Джентиле рассказала на пресс-конференции, что Нот насильно поцеловал и ощупал ее у нее же дома в Нью-Йорке после того, как они встретились в манхэттенском ресторане Da Marino. В этом же заведении Крис якобы домогался к третьей девушке, что рассказала о его непотребствах.

Джентиле поделилась, что познакомилась со звездой «Секса в большом городе» в 1998 году, когда они оба были завсегдатаями упомянутого ресторана. Как-то ночью в 2002-м мужчина отвез ее домой и попросил показать свою квартиру. А затем он якобы прижал ее к столешнице, насильно поцеловал и начал щупать грудь.

«Он покрыл меня слюной, и мне быстро стало не по себе. Он стал более агрессивным, положил обе руки мне на грудь и начал сильно сжимать ими мою рубашку, — цитирует певицу издание The Guardian. — Я отталкивала его руки, но он поднял мои вверх. Я пыталась заставить его остановиться. Затем он прижал мои руки к своему пенису».

Наконец женщине удалось оттолкнуть от себя актера. Тогда он якобы рассвирепел, назвал ее нехорошим словом (женщиной, которая раздразнила, но оказалась стервой) и выбежал из квартиры. На следующее утро Крис позвонил певице и пригрозил ей разрушить ее карьеру, если она хоть кому-нибудь расскажет о случившемся. Из-за этих угроз Лиза, по ее словам, и молчала почти 20 лет. Но теперь, когда другие женщины высказались о поведении кинозвезды, артистка не желает больше молчать.

Напомним, Крис Нот отвергает эти обвинения, подчеркивая, что сближался с девушками только по обоюдному согласию. Однако из-за подобных публикаций в СМИ актер уже потерял контракт с агентством и роль в перспективном сериале.

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