Мистер Биг в центре скандала: актера Криса Нота обвинили сразу в двух изнасилованиях

С обвинениями против актера, который сыграл большую любовь с Саррой Джессикой Паркер, выступили две женщины. Инциденты, с их слов, произошли в 2004 году и в 2015-м.

Крис Нот для многих представительниц прекрасного пола стал одним из самых привлекательных актеров, когда он он сыграл «Мужчину мечты» Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе».

Примечательно, что только недавно вышло продолжение сериала и в первой серии герой Нота умирает. Этот эпизод расстроил многих поклонников картины. Но теперь у актера в реальной жизни назрели серьезные проблемы.

Стало известно, что Криса обвинили в изнасиловании. С таким заявлением выступили сразу две женщины. 40-летняя Зои и 31-летняя Лили, которые не раскрывают своих настоящих имен, дали интервью, в которых и поведали об инциденте. Первый случай произошел в Лос-Анджелесе в 2004 году. Зои тогда было 22 года, она работала в фирме, где часто мелькали звезды.

«Он проходил мимо моего стола и флиртовал со мной. Он каким-то образом получил мой номер и оставлял сообщения на моем рабочем телефоне. Мой босс сказал: „Мистер Биг оставляет сообщения на твоей голосовой почте“. Однажды он пригласил меня в здание в Западном Голливуде, где у него была квартира, где можно было купаться в бассейне», — вспомнила она.

Именно там и произошло страшное. Женщина отметила, что актер сначала лез целоваться, а потом подвел к кровати. После этого она попала в отделение неотложной помощи.

Второй случай произошел в Нью-Йорке в 2015 году. лили работала официанткой в ресторане. С ее слов, актер якобы позвал ее на ужин. В итоге свидание продолжилось в квартире Нота. Примечательно, что тогда он был в браке с Тарой Уилсон.

«Он сказал, что брак — это фикция. Моногамия нереальна. Он занимался сексом со мной, я стояла к нему спиной в кресле. Мы были перед зеркалом. Я плакала, когда это случилось», — рассказала предполагаемая пострадавшая от домагательств.

Примечательно, что Крис сразу прокомментировал случившееся. Он не стал отрицать, что знает этих женщин. Более того, актер заверил, что связь между ними была по обоюдному согласию. По словам Нота, он удивился тому, что его обвиняют и именно сейчас, когда вышло продолжение сериала.

«Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я встречался много лет, даже десятилетий назад, категорически ложны. Эти истории могли быть написаны 30 лет назад или 30 дней назад. „Нет“ всегда значит „нет“ — это черта, которую я не переступал», — пояснил он, пишет The Hollywood Reporter.

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