«Больше не наш клиент»: Криса Нота уволили из актерского агентства после скандала об изнасиловании

Актера обвинили в домогательствах уже три девушки.

Криса Нота уволили из актерского агентства после скандала с изнасилованием. Актер подписал контракт только в сентябре.

«Крис Нот больше не наш клиент», — заявил представитель агентства A3 Artists Agency изданию Deadline.

Более подробных комментариев актерское агенство не предоставило. Очевидно, что увольнение произошло после двух обвинений звезды «Секса в большом городе» в изнасиловании.

Инциденты произошли в 2004 году и в 2015-м. Жертвы не раскрывают своих настоящих имен.

Позже в СМИ появилась информация и о третьей девушке, которая обвиняет мистера Бига в домогательствах. Жертва утверждает, что подверглась сексуальному домогательству со стороны Нота, когда работала в ресторане Da Marino в центре Манхэттена в 2010 году. Ей тогда было 18 лет, а известному актеру — 55.

Крис Нот назвал все обвинения в его адрес клеветой и уже нанял адвоката, который будет представлять его интересы.

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