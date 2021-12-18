Третья девушка обвинила актера Криса Нота в сексуальном насилии

Серия обвинений актера Криса Нота в изнасилованиях и домогательствах продолжается. В СМИ появилась история третьей девушки, которая пострадала от действий звезды «Секса в большом городе».

30-летняя Ава утверждает, что подверглась сексуальному домогательству со стороны Нота, когда работала хостес и певицей в ресторане Da Marino в центре Манхэттена в 2010 году. Ей тогда было 18 лет, а известному актеру — 55. Она решилась на публичное признание после публикации историй первых двух женщин, правда, ее имя в прессе было так же изменено, как и других «жертв».

Историю Авы опубликовало издание The Daily Beast. Девушка рассказала, что Нот всегда приезжал в ее ресторан пьяным. Однажды он попросил ее босса, чтобы певица составила ему компанию за столиком. Актер говорил, что ему нравятся канадские женщины, а затем начал тянуть молодую красавицу к себе на колени, щупать ее и «прижимать к своей эрекции».

Аву привлекло то, что это тот самый мужчина, который обнимал Кэрри Брэдшоу, поэтому она не сразу поняла, что происходит что-то опасное. В конце смены она пошла в офис, чтобы забрать свой заработок за вечер, но Крис пошел за ней, как будто они решили уединиться. В темном пустом офисе мужчина прижал девушку к столу, продолжил целовать и щупать. Она просила его остановиться, но возбужденный артист стянул с нее колготки и «проник внутрь», ощутив, что там находится тампон.

Впрочем это не остановило мужчину. Он не реагировал на крики «нет» и прекратил домогательства, только когда девушка убедила его, что это не лучшее место для секса, и она сама приедет к нему домой позже. Нот отправился в свои апартаменты и стал оттуда писать сообщения Аве, но она даже не ответила на них.

Журналисты обратились к представителям актера за комментарием по этому инциденту, но получили ответ, что Крис отрицает данный случай и вообще не помнит такую девушку.

Добавим, что конкретных уголовных дел или исков в суд в отношении актера не было. Обвинения в насилии ему пока предъявляются только на страницах СМИ.

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