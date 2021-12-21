Крис Нот потерял роль в сериале «Великий уравнитель» из-за обвинений в изнасиловании

Из-за обвинений в изнасилованиях, прошедших в прессе, звезда сериала «Секс в большом городе» Крис Нот потерял контакт с актерским агентством, но на этом его злоключения не закончились.

Несмотря на то, что 67-летний мужчина отрицает факты изнасилования, и против него не ведется официального расследования, артист потерял роль в драматическом сериале «Великий уравнитель» (The Equalizer), в котором снимался для канала CBS, причем далеко не на последней роли.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, американский телеканал и студия Universal Television заявили о том, что в новых эпизодах картины, к съемкам которых они скоро приступят, Нота уже не будет. Актер появится только в одной еще не вышедшей серии, производство которой уже завершено.

«Обвинения против меня, выдвинутые людьми, которых я встречал много лет назад, категорически ложны, — заявил Крис изданию. — Встречи происходили по обоюдному согласию. Трудно не сомневаться в давности этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплывают сейчас, но знаю точно: я не нападал на этих женщин».

Напомним, первый сезон сериала «Великий уравнитель» вышел в начале 2021 года. Осенью создатели приступили к съемкам второго сезона. Сюжет повествует о женщине, которая решает бороться с криминалом в обход закона. Нот играл в этой картине агента ЦРУ, друга главной героини.

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