«Воздушность и мягкие линии»: Барановская предстала на шоу в женственном платье с рукавами бишоп

Юлия Барановская в предновогодних программах «Модный приговор» старается появляться в нарядных платьях, которые можно смело брать за образец, продумывая праздничные луки.

Ранее она засветилась в нежном голубом образе в пайетках, а также в романтичном белом наряде с розой на плече. Теперь Юлия Барановская пришла на проект Первого канала в женственном платье с рукавами бишоп и драпировкой.

Насколько удачным оказалось это платье, Teleprogramma.pro рассказала модный эксперт и телеведущая Дарья Сибирева.

«Юлия выбрала правильный оттенок платья, он гармонично сочетается с ее цветом волос, туфель и кожей. Не могу сказать то же самое про фасон наряда. С одной стороны, он элегантно подчеркивает воздушность образа благодаря свободным рукавам, воланам и изящной драпировке в районе декольте.

С другой стороны, подобрать идеальную посадку в зоне талии не так-то просто. В этом случае чуть скошенная линия и геометричный принт визуально увеличивают объемы и создается искаженное впечатление в области живота. Этого можно было бы избежать, грамотно подобрав поясной ремень и приняв более удачную позу. В общей картине силуэт обрисовывает женственность, воздушность и мягкие линии фигуры Юлии», — сказала Дарья Сибирева.

Справка Teleprogramma.pro

Дарья Сибирева — телеведущая, модель, fashion-экспрет. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Работает в индустрии моды более десяти лет, ее опыт в сфере моды начинался с работы моделью и сотрудничества с именитыми брендами. Все это переросло в профессиональную деятельность. Также она проходила обучение у российского стилиста, телеведущего и автора книги «Гид по стилю» Александра Рогова. Регулярно посещает светские мероприятия и следит за мировыми трендами, ведет авторское шоу о моде на FashionTV.

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