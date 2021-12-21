«Свободная юбка, легкая ткань, воздушный цветок»: Барановская пришла на шоу в романтичном платье

В преддверии Нового года Юлия Барановская старается появляться на шоу Первого канала «Модный приговор» в праздничных нарядах. Ведущая знает, что сейчас на нее смотрят миллионы женских глазах, и многие берут с нее пример, выбирая образы для предстоящего праздника.
Ее стайл в белых тонах в романтичном платье дамы могут смело брать за ориентир, ведь он заслужил похвалы у профессионального стилиста Ларисы Тимиряевой.
«Нежный и романтичный образ. Очень комплементарное платье, подчеркнуло женственность Юлии и нежность. Образ в модном стиле минимализма: ничего лишнего, но всего достаточно.
Очень грамотно удлинен плечевой пояс до ширины бедер, что при акценте на талии, приблизило силуэт к идеальным диоровским параметрам стиля «нью лук».
Свободная юбка, легкая ткань, воздушный цветок в сочетании со сливочным оттенком белого цвета делают весь образ легким. Юлии очень идет нежность», — прокомментировала лук певицы специально для издания Teleprogramma.pro стилист.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
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