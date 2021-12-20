В новогоднем стиле: Барановская появилась на шоу в нежно-голубой блузе на запах с юбкой в пайетках

Юлия Барановская в преддверии Нового года старается появляться на телевидении в праздничных нарядах в современных тенденциях.
В последнем выпуске шоу «Модный приговор» на Первом канале ведущая предстала в нежно-голубом аутфите, выбрав юбку-карандаш в пайетках и блузу с пышными рукавами на запах.
Актуальность лука Юлии Барановской оценил специально для Teleprogramma.pro стилист Руслан Громов.
«Цветовое сочетание идеальное. Скорее всего, наряд приурочен к Новому году, поскольку символ грядущего года — Голубой Водяной Тигр. Все цвета голубого и синего будут весьма актуальны.
Меня в данном образе смущают только лишь объемные рукава, они портят весь аутфит, без них было бы куда краше. Пайетки добавляют новогоднего настроения. Юбку с пайетками можно носить в этом году даже повседневно в сочетании с объемным шерстяным свитером», — сказал модный эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
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