Романтика: Нюша в модном пуховике-баллоне цвета Барби отметилась с мужем на прогулке

Нюша не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако она является популярной исполнительницей, поэтому в ее жизни всегда много концертов, премий и фестивалей.

Однако в этом году певица поставила карьеру на паузу. Она летом объявила, что беременна. Артистка постепенно перестала выступать, а потом уехала в Дубай, где на днях родила сына. Имя мальчика пока хранится в секрете.

Примечательно, что Нюша уже на следующий день после родов оказалась дома. Пока возвращаться в Москву она не планирует. Вместе с дочкой певица много гуляет и выбирает подарки для родных. Пока она не придумала, как встретить Новый год.

Поэтому артистка поделилась архивными кадрами и провела опрос. На одном из видео звезда предстала в джинсах и пуховике-баллоне цвета Барби. Поясная сумка дополняла ее лук.

Вместе с мужем Игорем Сивовым она гуляла по ярмарке с каруселями и целовалась. Отметим, что такие пуховики в моде в этом году. Ани Лорак, Лиза Арзамасова и другие звезды выбирают такой фасон.

Поклонники признались, что отмечают в основном дома с семьей Новый год. Многие восхитились тем, как выглядит певица на кадрах. «Такие вы классные», «Любовь не знает возраста», «Какие вы тут милые», «Ощущение, что и сейчас вы также выглядите», «Нюша вообще не меняется», «Какой крутой пуховик», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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