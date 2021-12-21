«Мама, поверить не могу»: Нюша засняла, как дочка любуется маленьким братом в мягком коконе

Певица показала, как Симба реагирует на появление еще одного ребенка в доме.

Нюша выросла на глазах поклонников. Многим сложно поверить, что певице уже 31 год. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым.

Раньше артистка редко говорила о личной жизни. Потом она призналась, что познакомилась с возлюбленным, когда он был женат. После развода Сивов сохранил хорошие отношения с сыновьями, которые теперь часто бывают у него в гостях.

Нюша в свою очередь подарила ему дочку Симбу. А в этом году пара объявила о второй беременности. Недавно певица родила сына в одной из клиник в Дубае.

Пока пара скрывает лицо малыша и его имя. Примечательно, что уже на следующий день после родов артистку выписали. Присматривать за детьми ей помогает не только муж, но и мама. На этот раз звезда засняла дочка, которая любовалась братиком.

Малыш лежал в мягком коконе. Он был облачен в принтованный боди с полосками. Дочка Нюши сделала очень удивленное выражение лица.

«Мама, поверить не могу, он же был в животике, как он выбрался», — процитировала звезда наследницу.

Поклонники восхитились нежным кадром. Многие отметили, что не все дети так тепло реагируют на появление второго ребенка в семье.

«Сыночек — это такое счастье», «Нормальная реакция», «Симба на бабушку похожа», «Какая она классная», «Такой крохотный малыш», «Интересно, какое имя дали», «Любопытные детки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.