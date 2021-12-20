И зимой на стиле: Лорак отметилась в укороченном пуховике-дутике и с плюшевой сумкой Bottega Veneta

Ани Лорак просто обожает сцену. С годами она стала одной из самых высокооплачиваемых артисток. Примечательно, что в свои 43 года звезда может похвастаться стройной фигурой. Она регулярно демонстрирует женственные наряды.

В последнее время Лорак много гастролирует. Даже зимой она старается выглядеть эффектно, особенно певице нравится демонстрировать ножки. Не так давно Ани отметилась на новогодних съемках.

По коридору артистка продефилировала в лосинах и укороченном пуховике-дутике. Образ дополнили обувь на каблуке и плюшевая сумка Bottega Veneta. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) также сделала объемную кудрявую укладку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие одарили ее комплиментами. Примечательно, что певица выбрала пуховик, который стал трендом. Ксения Бородина, Лиза Арзамасова и другие звезды носят такие пуховики.

«Ну что за красотка», «Ноги космические», «Просто прелесть», «Просто дива», «Наряд безумно стильный», «Как вы хороши», «Как можно так безупречно выглядеть даже зимой?», «Обожаю ваш стиль», «Какая вы яркая», «Ножки прям идеальные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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