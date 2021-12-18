Дома вся семья: Нюша показала крохотного сына, уснувшего в коляске

Певица находится в Дубае с родными. В декабре она стала мамой во второй раз.

Нюша не скрывает, что любит выступать на сцене. Так как она родилась в семье бывшего участника группы «Ласковый май», то всегда тянулась к музыке. Примечательно, что несколько лет назад она стала меньше выступать. Певица стала женой Игоря Сивова и родила первенца — дочку Симбу. С тех пор она все больше времени проводит с семьей. А в этом году артистка перестала скрывать вторую беременность.

Осенью Нюша уже не выступала. Она предпочла путешествовать с возлюбленным. А потом певица приехала в Дубай, где сняла квартиру, так как к ней приехала мам.

Несколько месяцев она наслаждалась теплой погодой и готовилась к родам. 14 декабря на свет появился ее сын. Пол ребенка пара узнала заранее, поэтому это не было сюрпризом. Певица находилась в комфортабельной палате, но уже на следующий день ее выписали.

Сивов признался, что сразу вспомнил, как пеленать младенца. По всей видимости, теперь Нюша наслаждается семейной идиллией. Она засняла, как муж играет с подросшей дочкой в догонялки. Симба с радостью визжала, когда пыталась поймать папу. А вот сын звезды в это время спал в коляске. Кроха был укутан в плед.

Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие отметили, что малыш уже подрос. На его голове начали появляться волосики. Примечательно, что имя сына артистка хранит в тайне. Его лицо она также пока скрывает.

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