Один образ – три тренда: Нетребко похвасталась модным зимним пальто с меховой манишкой на замке

Молнии в этом сезоне приветствуют мировые подиумы.

Оперная дива Анна Нетребко — известная модница. В ее фэшн-арсенале всегда находится немало вещей, которые отвечают самым последним тенденциям. Один из таких луков артистка представила публике в личном блоге.

Нетребко запечатлелась в пальто, которое сочетало в себе сразу несколько трендов.

Во-первых, оно было сшито из бархата, который приветствует этот сезон.

Во-вторых, его рукава были украшены бахромой, которая тоже весьма популярна.

В-третьих, пальто оказалось украшено стильной манишкой с мехом на замке-молнии. И мех, и наряды с молнией — сейчас тоже тренд.

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