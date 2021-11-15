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Хромченко показала куртку – хит этой осени, которую можно сделать из обычной рубашки в клетку

Бахрома актуальна в этом сезоне и будет кстати практически в любом образе.

Хромченко показала куртку – хит этой осени, которую можно сделать из обычной рубашки в клетку
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

На «Модном приговоре» Первого канала показали трендовый лук с модной курткой-рубашкой, которая была украшена по низу длинной бахромой.

Образ с модной курткой-рубашкой. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

«Токсичная маскулинность не в моде, зато в моде мужские рубашки. Разнообразные тяжелые версии мужских рубашек заменяют женщинам пальто и куртки. И вот этот вариант, укороченный, да еще снабженный бахромой, которая сделана из того же материала, что и сама рубашка, очень хорошо украсит гардероб нашей героини. Такая рубашка будет хорошо работать не только с юбкой, но и с джинсами», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Такую куртку любая рукодельница может сделать самостоятельно, вооружившись ножницами и взяв мужскую рубаху из плотной ткани. Нужно лишь равномерно сделать по низу многочисленные разрезы – и модная бахрома готова!

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курткаКуртка-рубашкаМодный приговорчто модноЭвелина Хромченко