Хромченко показала куртку – хит этой осени, которую можно сделать из обычной рубашки в клетку

На «Модном приговоре» Первого канала показали трендовый лук с модной курткой-рубашкой, которая была украшена по низу длинной бахромой.
«Токсичная маскулинность не в моде, зато в моде мужские рубашки. Разнообразные тяжелые версии мужских рубашек заменяют женщинам пальто и куртки. И вот этот вариант, укороченный, да еще снабженный бахромой, которая сделана из того же материала, что и сама рубашка, очень хорошо украсит гардероб нашей героини. Такая рубашка будет хорошо работать не только с юбкой, но и с джинсами», — прокомментировала Эвелина Хромченко.
Такую куртку любая рукодельница может сделать самостоятельно, вооружившись ножницами и взяв мужскую рубаху из плотной ткани. Нужно лишь равномерно сделать по низу многочисленные разрезы – и модная бахрома готова!
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