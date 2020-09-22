Этой осенью ходим, как короли: Хромченко и Васильев рассказали о моде на жаккард, бархат и парчу

Удивительно, но в этот совсем непростой для всего мира год в моду вошла одежда практически из королевских тканей – жаккарда, бархата, гобелена и парчи. Чем больше ваш наряд будет похож на одеяния герцога или короля, тем лучше.
Замысловатые орнаменты, богатое шитье, золото и серебро будут украшать одежду модниц сезона осень-зима 2020/2021. Об этом в эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказали Александр Васильев и Эвелина Хромченко.
Как выглядит актуальный брючный комплект из трендовой ткани представили на подиуме.
«Этот костюм выполнен из жаккардовой парчи с тропическим орнаментом. Впервые они вошли в моду с легкой руки Поля Пуаре, знаменитого французского дизайнера начала 20-го столетия», – рассказал историк моды.
«Все, что касается имперского и царского размаха на подиумах нынешнего сезона представлено крайне ярко», – добавила Эвелина.