Этой осенью ходим, как короли: Хромченко и Васильев рассказали о моде на жаккард, бархат и парчу

Орнамент, блеск и узоры украшают теперь костюмы, пальто и платья без лишней скромности.

Удивительно, но в этот совсем непростой для всего мира год в моду вошла одежда практически из королевских тканей – жаккарда, бархата, гобелена и парчи. Чем больше ваш наряд будет похож на одеяния герцога или короля, тем лучше.

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Замысловатые орнаменты, богатое шитье, золото и серебро будут украшать одежду модниц сезона осень-зима 2020/2021. Об этом в эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказали Александр Васильев и Эвелина Хромченко.

Как выглядит актуальный брючный комплект из трендовой ткани представили на подиуме.