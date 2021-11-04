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Обязательно расстегивать замочек сверху: какие кофты стали хитом этой осени, показал Рогов

Наряды с молниями вновь возвращаются в моду.

Обязательно расстегивать замочек сверху: какие кофты стали хитом этой осени, показал Рогов
Александр Рогов. Фото: Борис Кудрявов Экспресс газета

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live показал кофту-хит этой осени. Сейчас в тренде водолазки, джемперы, свитеры и олимпийки с замком-молнией на высоком воротнике.

«Надо такие кофточки носить сейчас именно в расстегнутом виде», — предупредил Александр Рогов.

Составляя лук, стилист надел под расстегнутый джемпер трендового мандаринового оттенка водолазку коричневого тона. Это не только тепло, но и стильно.

Модный джемпер. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

К слову, ранее тренд на мандариновый цвет поддержала Екатерина Стриженова, выбрав актуальный жакет на одной пуговице. Этот оттенок, по мнению Александра Васильева, хорошо освежает лицо.

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