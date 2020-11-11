«Очень изящно»: Васильев рассказал о моде на пальто с меховыми карманами

Мех и верхняя одежда — верные спутники одежды россиян, что говорить: в наших краях без пушнины не так-то просто в холода. Однако сегодня, при развитии технологий изготовления пуховых изделий, она становится больше украшением, чем необходимостью.

В современной одежде мех плавно перешел из воротниковой зоны в самые необычные места, вроде карманов. На шоу «Модный приговор» Первого канала представили одну из таких трендовых моделей. В прямом зеленом пальто с экомехом под леопарда на кармане и мехом по поясу вышла на подиум участница проекта. Увидев себя в зеркале, она не смогла сдержать эмоций.

«Белиссимо! Просто браво!» — восхитилась она.

Александр Васильев поддержал участницу проекта, заметив, что пальто великолепно на ней смотрится. Он сказал:

«То, что мы увидели сейчас на подиуме, — парафраз прошлого, очень изящно украшающий это двухцветное пальто».

По словам историка моды, изделия, украшенные мехом, вошли в моду благодаря именно России. Они были популярны в XIX веке, однако особенно их полюбили дамы в эпоху русской революции в 1917 году. Тогда французские дома моды активно взяли мех на вооружение. Третья волна популярности пришла к меховым одеяниям в 60-е годы, после выхода фильма про доктора Живаго. Сейчас пальто с мехом переживает четвертый всплеск интереса.