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«Очень изящно»: Васильев рассказал о моде на пальто с меховыми карманами

Участница «Модного приговора» кричала «браво» новому тренду.

«Очень изящно»: Васильев рассказал о моде на пальто с меховыми карманами
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Мех и верхняя одежда — верные спутники одежды россиян, что говорить: в наших краях без пушнины не так-то просто в холода. Однако сегодня, при развитии технологий изготовления пуховых изделий, она становится больше украшением, чем необходимостью.

Участница «Модного приговора» кричала «браво» новому тренду.
Участница «Модного приговора» кричала «браво» новому тренду. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

В современной одежде мех плавно перешел из воротниковой зоны в самые необычные места, вроде карманов. На шоу «Модный приговор» Первого канала представили одну из таких трендовых моделей. В прямом зеленом пальто с экомехом под леопарда на кармане и мехом по поясу вышла на подиум участница проекта. Увидев себя в зеркале, она не смогла сдержать эмоций.

«Белиссимо! Просто браво!» — восхитилась она.

Александр Васильев поддержал участницу проекта, заметив, что пальто великолепно на ней смотрится. Он сказал:

«То, что мы увидели сейчас на подиуме, — парафраз прошлого, очень изящно украшающий это двухцветное пальто».

Участница «Модного приговора» кричала «браво» новому тренду.
Участница «Модного приговора» кричала «браво» новому тренду. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

По словам историка моды, изделия, украшенные мехом, вошли в моду благодаря именно России. Они были популярны в XIX веке, однако особенно их полюбили дамы в эпоху русской революции в 1917 году. Тогда французские дома моды активно взяли мех на вооружение. Третья волна популярности пришла к меховым одеяниям в 60-е годы, после выхода фильма про доктора Живаго. Сейчас пальто с мехом переживает четвертый всплеск интереса.

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