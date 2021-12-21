«Арчи просил маленького братика»: Меган Маркл и принц Гарри планируют третьего ребенка

Меган Маркл и принц Гарри планируют третьего ребенка. Ранее пара была озабочена проблемой перенаселения и заявляла, что остановится на двух детях. Многие на тот момент сочли это камнем в огород старшего внука Елизаветы II принца Уильяма. На тот момент у него было уже трое детей и герцоги Кембриджские обсуждали возможность появления и четвертого наследника.

«Они считают, что могут внести более позитивный вклад в мир, воспитывая умных, информированных детей, которые будут такими же во взрослой жизни. Они считают, что это перевешивает экологические риски», — рассказал приближенный к Меган и Гарри изданию New Idea.

Также инсайдер сообщил, что Маркл планирует начать подготовку к ЭКО, когда малышке Лилибет исполнится год. 40-летняя герцогиня считает принца Гарри прекрасным отцом. Она просто не может представить, что больше в его руках не увидит младенца.

«Кроме того, с тех пор, как приехала Лилибет, Арчи просил маленького братика — и ни Меган, ни Гарри никогда не могут отказать ему!» — поделился инсайдер.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.