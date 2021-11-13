Особенный с рождения – будущий король: моменты счастья и печали принца Уильяма

В следующем году старший сын принца Чарльза и принцессы Дианы отметит свое 40-летие.

Королевский титул, красавица-жена, лапочка-дочка и два сыночка – поклонники королевской семьи узнают в этом описании принца Уильяма. Старшему сыну принцессы Дианы и принца Чарльза летом следующего года исполнится 40 лет. И когда-нибудь именно он станет королем Великобритании. Как складывалась жизнь одного из самых обсуждаемых британцев – в материале Teleprogramma.pro.

Принц Уильям: наследник британского престола

В линии престолонаследия принц Уильям занимает вторую строчку после своего отца. Хотя периодически в прессе появляются слухи о том, что именно он может взойти на трон после того, как его бабушка Елизавета II откажется от короны или отойдет в мир иной.

Принц Уильям родился 21 июня 1982 года в Лондоне. К слову, он стал первым монархом, кто появился на свет вне стен дворца, а в госпитале Святой Марии. Позже он будет так называемым первооткрывателем и в другой сфере.

Принцесса Диана решит отдать сына в частную школу. До этого момента все члены королевской семьи, включая его отца и бабушку, учились дома. А повзрослев он удивит мир, став пилотом спасательного вертолета, который принимал участие в самых настоящих военных операциях.

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Принц Уильям: бабушка и дедушка, родители

Родители принца Уильяма стали одной из самых обсуждаемых пар планеты в начале 80-х, когда наследник британского престола – 32-летний принц Чарльз решил взять в жены 19-летнюю Диану Спенсер. Хотя их знакомство произошло немного раньше. В 1977 году Чарльз встречался со старшей сестрой Дианы – Сарой Маккоркодейл и на одной из вечеринок заприметил скромную блондинку.

Диана очень понравилась королеве Елизавете. О помолвке было объявлено 24 февраля 1981 года. Именно в тот день будущая принцесса Уэльская надела на безымянный палец кольцо из 18-каратного белого золота, украшенное овальным цейлонским сапфиром 12 карат, обрамленным четырнадцатью бриллиантами. В 2010-м принц Уильям подарит это украшение Кейт Миддлтон, когда попросит ее руки и сердца.

29 июля 1981 года Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза, а спустя почти год родился Уильям Артур Филипп Луи. К слову, третье имя принца – в честь его дедушки – принца Филиппа. Он прожил в браке с королевой более 70-ти лет и умер в апреле этого года на сотом году жизни. До юбилея принц Филипп не дожил всего два месяца.

Принц рос любознательным мальчуганом и проявлял неподдельный интерес ко всему новому, особенно к книгам. Именно поэтому Диана прозвала его «мыслитель».

Когда мальчик подрос, Диана решила, что Уильям будет учиться в лондонской школе Джейн Майнорс (Mrs Mynors School). Затем он перешел в Уэтерби (Wetherby School), а с 1990 по 1995 год посещал школу Ладгроув (Ludgrove School) в Беркшире.

Учебное заведение работало по принципу пансиона, поэтому во дворец Уильям попадал только на выходные, а все остальное время жил в комнате с четырьмя другими учениками. Помимо учебы принц проявлял особую любовь к спорту. В школе он был капитаном хоккейной команды и команды по регби, увлекался плаванием, хорошо играл в футбол и баскетбол, а также не раз представлял школу на марафонах по бегу по пересеченной местности.

Неудивительно, что теперь у принца шикарная спортивная выправка и статная внешность. К слову, рост Уильяма – 191 см, а вес – 87 кг.

После окончания школы, в 1995 году, Уильям поступил в престижный Итонский колледж, где углубленно изучал историю искусств, географию и биологию. Тут уже он жил в отдельной комнате из-за соображений безопасности.

Двумя годами позже в жизни будущего короля произошла трагедия. Новость потрясла весь мир – принцесса Диана разбилась в автокатастрофе под Парижем. Смертельное ДТП произошло 31 августа 1997 года. К тому моменту она уже была в разводе с принцем Чарльзом, который официально был оформлен в 1996-м. Хотя по факту, Диана и Чарльз прожили вместе всего пять лет.

Леди Ди неоднократно находила подтверждения тому, что будущий король состоит в отношениях с Камиллой Паркер-Боулз, с которой встречался еще до женитьбы. Именно ее Диана винила в своей не сложившейся личной жизни. Отметим, что спустя годы Камилла добилась своего. В 2005-м году она стала официальной женой принца Чарльза и получила титул герцогини Корнуоллской. Королевы на этой свадьбы не было.

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. В день ее рождения – 1 июня – принцы Уильям и Гарри открыли ей памятник. Над монументом, который установлен в Кенсингтонском дворце, работали более трех лет лучшие скульпторы.

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Принц Уильям: образование, армия, работа

Смерть матери разделила жить Уильяма на до и после. Он стал необщительным, замкнулся в себе и просто возненавидел журналистов. Именно папарацци он считал виновниками той страшной аварии. Преодолеть себя не получалось, поэтому принц решил обратиться за помощью к психоаналитикам. После проведенной ими работы, Уильям постепенно стал возвращаться к обычной жизни.

Он окончил Итон и взял годовой отпуск. Это время потребовалось, чтобы понять, чем он планирует заниматься в будущем. Во время отдыха будущий король посетил ряд стран третьего мира, где, как и его мама, занялся благотворительностью. Год пролетел незаметно. Принц решил стать студентом престижного Сент-Эндрюсского университета в Шотландии. Он был зачислен на общий факультет.

Первое время учеба не приносила радости и Уильям даже подумывал бросить учебное заведение, но решил перевестись на факультет географии. Наука настолько увлекла его, что он окончил учебное заведение весьма успешно, превзойдя даже своего отца, который в свое время получил диплом престижного Кембриджа.

Дипломная работа, которую Уильям защитил в 2005-м, была посвящена коралловым рифам. После защиты диплома принц занимался общественно полезными делами и представлял королеву в Новой Зеландии на торжествах, посвященных 60-й годовщине окончания Второй мировой войны.

После долгих размышлений наследник британского престола решил продолжить военную династию. В середине 2006-го он поступил в Королевскую военную академию. Уильям служил в британском полку Королевской конной гвардии, а в 2009-м он окончил Сэндхерст в звании младшего лейтенанта и поступил в летную школу КВВС, где получил звание капитана.

Кроме того, тогда же принцу присвоили почетное звание адвоката-защитника (барристера). Для королевской семьи это был невероятный успех, ведь всего пять человек до него, начиная с XIX века, удостаивались этого престижного звания.

До сентября 2013 года был пилотом спасательного вертолета. На этой же позиции он поучаствовал в операции по спасению российских моряков с затонувшего судна «Свонлэнд», которая прошла в ноябре 2011-го.

Принц Уильям: роман с Кейт Миддлтон

С будущей женой Кейт Миддлтон принц Уильям познакомился в стенах Сент-Эндрюсского университета. Она училась по специальности «История искусств». Уже с 2002 года они решили жить вместе и арендовали дом в Файфе. 21-й день рождения принца пара отметила вместе. Их роман не остался не замеченным и папарацци тщательно следили за влюбленными.

Уже в 2005-м в прессе появились первые упоминания о Кейт, как подруге принца Уильяма, а вместе с ними и первые слухи о помолвке. Но принц не торопился. Он хотел продолжать обучение. В 2006-м появилась информация о том, что пара рассталась. По слухам, якобы Уильям отказался встречать новый год в доме Миддлтонов и поехал в Сандрингемский замок, чтобы побыть в кругу семьи.

Отношения их ухудшились, а после они и вовсе расстались. Но перерыв был недолгим. Спустя пару месяцев Кейт и Уильям возобновили общение, а в конце 2010-го будущая герцогиня все-таки дождалась заветного предложения.

Дата свадьбы была назначена на 29 апреля 2011 года.

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Принц Уильям: свадьба и дети

День свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который был объявлен в Великобритании государственным праздником, стал одним из знаковых событий в британской королевской семье. На церемонию были приглашены 1900 гостей, а казне этот праздник обошелся в 175 миллионов долларов. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, а королева Елизавета подарила им титулы герцога и герцогини Кембриджских.

К слову, подарки от гостей супруги не ждали. Вместо этого они просили делать пожертвования в благотворительные учреждения и именно для этого создали Благотворительный фонд принца Уильяма и мисс Кэтрин Миддлтон.

Подружкой невесты стала ее младшая сестра Пиппа Миддлтон, а шафером жениха – принц Гарри.

Торжество вызвало настоящий бум не только в Великобритании, где прямую трансляции посмотрели более 26 млн зрителей. В прямом на YouTube за венчанием следили более 72 млн пользователей по всему миру, а по телевидению – более двух млрд человек.

Для самого главного дня своей жизни Кейт выбрала платье британского дизайнера Сары Бертон, креативного директора модного Дома Alexander McQueen. Образ герцогини создан в лучших традициях королевской семьи – рукава и лиф платья были расшиты кружевными цветами, а шлейф достигал трех метров.

Примечательно, на пути к алтарю Кейт так волновалась, что совсем забыла сделать реверанс королеве. Елизавета II была расстроена.

После торжества герцоги Кембриджские поселились в Кенсингтонском дворце, а в 2013-м году стали родителями. 22 июня Кейт родила сына – принца Джорджа. Когда-то он тоже займет британский трон, сейчас малыш является третьим в очереди на престол.

Годом позже Кенсингтонский дворец подтвердил вторую беременность герцогини. 2 мая 2015-го на свет появилась принцесса Шарлотта, а в 2018-м Кембриджские стали родителями в третий раз. У них родился еще один мальчик – принц Луи.

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Принц Уильям: отношения с королевской семьей

Герцог Кембриджский всегда был очень близок с младшим братом – принцем Гарри. Но раскол между ними случился в 2020-м. В апреле Меган Маркл и принц Гарри отказались от исполнения королевских обязанностей, чем вызвали недопонимания в королевской семье. По слухам, Уильям до сих пор не простил брата. Масла в огонь подливают бесконечные откровения Гарри во время самых разных интервью.

Летом этого года они встретились на открытии памятника принцессе Диане. Судя по фотографиям, сделанным во время мероприятия, оба были в приподнятом настроении, но эксперты говорят о другом. Чего стоит только одно высказывание Уильяма после того, как он узнал о намерении Меган и Гарри, которые хотели крестить дочь Лилибет Диану на глазах у королевы. Будущий король назвал эту идею не очень хорошей затеей.

Периодически принц Уильям попадает в скандалы. Так, в начале 2017 года в YouTube появилось видео, на кадрах которого Уильям был запечатлен в обществе австралийской модели Софи Тейлор на курорте в Швейцарии.

В 2019-м герцога Кембриджского опять заподозрили в измене. На этот раз любовницей принца назвали аристократку Роуз Хэнбери, которая дружила с Кейт Миддлтон. Уильям опроверг слухи и подал в суд на издание The Hollywood Gossip, а Кейт тем временем прекратила дружбу с Роуз.

Принц Уильям: образ жизни, благотворительность, хобби

Принц Уильям решил оставить службу в армии после рождения детей. Он посвятил себя королевским обязанностям, возглавил английскую федерацию футбола и занимается благотворительностью. Особенно герцога волнует охрана и сохранение дикой природы, которая находится на грани вымирания из-за катастрофических изменений климата.

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