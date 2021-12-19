С модными перьями марабу: Барановская предстала в платье с эффектом стройности оттенка шоколада

В этом сезоне очень актуальна отделка в виде перьев марабу, а также боа, об этом рассказал Александр Рогов на своем телевизионном проекте СТС «Рогов в деле». Теперь их можно встретить не только на вечерних нарядах, но и обычных кофточках и юбках.

Не случайно сам стилист для своей героини последнего проекта подобрал сразу несколько образов с перьями.

Юлия Барановская поддержала тренд на перья марабу, облачившись в платье оттенка шоколада по фигуре. Это пушистое украшение располагалось по вертикали, поэтому визуально вытягивало силуэт.

«Вертикаль всегда стройнит!» — не раз говорил Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор».

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