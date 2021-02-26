«Вертикаль и диагональ всегда стройнит»: Васильев показал прием, который визуально скроет недостатки фигуры

Историк моды отметил, что его совет актуален как для женщин, так и для мужчин.

Многие стилисты знают массу универсальных инструментов, которые помогают нивелировать недостатки фигуры, сделать стройнее, выше или ниже ее обладательницу. И об одном из таких приемов напомнил историк моды Александр Васильев в программе «Модный приговор».

На модный суд пришла 35-летняя Екатерина. Девушка обладает пышными формами, старается всячески их подчеркивать, выбирая тесную и силуэтную одежду. Но, по мнению ее друга, это придает ей возраста и вульгарности.

Стилисты программы предложили девушке черно-белый аутфит, который визуально скрыл корпулентность фигуры Екатерины. И Александр Васильев поспешил заметить, за счет чего удалось достичь такого эффекта.

«Наряд нашей героини доказывает лишний раз, что вертикаль и диагональ всегда стройнит любую женскую, да и мужскую фигуру. Обратите внимание на расположение светлой тесьмы на темном фоне – именно благодаря ей многие проблемные зоны, с которыми мы столкнулись в начале программы, здесь полностью перечеркнуты», — объяснил историк моды.

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