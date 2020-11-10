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«Вертикаль всегда стройнит»: Васильев рекомендовал модное платье-футляр для полных дам

Наряд визуально вытягивает фигуру, делая ее изящнее.

«Вертикаль всегда стройнит»: Васильев рекомендовал модное платье-футляр для полных дам
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

На «Модном приговоре» участницей фэшн-эксперимента стала пышная девушка по имени Алена. После преображения в комнате стилистов она предстала на подиуме Первого канала в актуальном платье-футляре голубого цвета. Зрители в студии, а также ведущие шоу заметили, что в нем она выглядит свежее и гораздо стройнее. Секрет наряда раскрыл Александр Васильев.

Платье, которое стройнит
Платье, которое стройнит. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

«Вертикаль всегда стройнит. Это платье вытягивает фигуру благодаря серебряной бейке, которая его так изящно украшает. Кроме того, асимметрично вставленный клин дает дополнительную вертикаль», — поведал историк моды.

Он также предостерег корпулентных дам от лишних горизонтальных линий в комплектах, которые «режут» фигуру и преподносят ее в невыгодном свете. Эвелина Хромченко полностью согласилась с высказыванием своего коллеги.

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