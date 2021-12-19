Стильно и хорошо подает цвет лица: какой пуховик посоветовал Рогов для этого сезона

В этом сезоне модно быть здоровым, а потому актуальны теплые и объемные модели пуховиков, которые хорошо спасают от зимнего холода. Актуальны утрированные модели оверсайз типа «одеяла для слона», а также объемные куртки-баллоны с внушительной прослойкой утеплителя.

Также в моде ярко-оранжевые куртки дудун. Одну из таких показал на шоу СТС «Рогов в деле» Александр Рогов. Он пообещал героине проекта найти действительно актуальный пуховик и выполнил свое обещание.

Оранжевый цвет вновь стал востребован в мире моды и это хорошая новость для женщин, поскольку он хорошо подает естественный тон кожи, освежая ее.

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