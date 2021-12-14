Что покажут в «Сватах-7»: смотрите первый официальный трейлер сериала

Канал «Россия 1» эксклюзивно предоставил сайту Teleprogramma.pro первый официальный трейлер нового сезона сериала «Сваты».

«Сватов-7» начнут показывать в России на ТВ с 27 декабря. Но уже сейчас можно представить, что будет в свежих выпусках комедийного проекта.

Отметим, что любимый миллионами отечественных зрителей сериал был доснят этим летом в Грузии. В Украине последнюю часть о похождениях семейства Будько покажут на неделю раньше, 20 декабря, на телеканале «1+1».

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