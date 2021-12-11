Федор Добронравов предположил, почему на Украине «Сваты-7» выйдут раньше, чем в России

По словам артиста, он, как и все, ждет показа новых серий в родной стране.

Актер Федор Добронравов в беседе с Teleprogramma.pro предположил, почему на Украине «Сваты-7» покажут раньше по общедоступному телеканалу, чем в России.

«Я — артист. Точно не знаю, почему на Украине «Сваты» начнут показывать раньше, чем в России. Может быть, по договору у них так прописано. Сначала там, потом – здесь. Не может же быть премьера одновременной». Федор Добронравов

Как отметил Федор Добронравов, он, как и все зрители, очень ждет седьмых «Сватов». «Я вчера с Танюхой Кравченко разговаривал. Ждем и молимся. Хотелось бы, конечно, быстрее», — заметил Добронравов.

Ранее режиссер картины Андрей Яковлев заявил, что 20 декабря «Сваты-7» начнут показывать на украинском канале «1+1». Российские зрители увидят «Сваты-7» несколько позднее. При этом Яковлев не объяснил, почему так произошло. Изначально планировался показ сериала одновременно в трех странах: России, Украине и Белоруссии.

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