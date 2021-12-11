«Готовы увидеть мир!»: Анна Кошмал озвучила точное количество серий в сериале «Сваты-7»

На экраны на Украине картина выйдет уже 20 декабря.

Актриса Анна Кошмал в Instagram озвучила точное количество серий в седьмых «Сватах», где она с блеском сыграла роль повзрослевшей Жени Ковалевой.

«Четыре года понадобилось, чтобы снять долгожданный седьмой сезон. Вы себе даже не представляете какое количество препятствий было на нашем пути». Анна Кошмал

Как отметила Анна Кошмал, она очень рада, что проект наконец-то доснят до конца. «И все-таки прекрасные, трогательные, смешные и щемящие в сердце девять серий с вашими любимыми героями уже готовы увидеть мир!», — заметила Анна Кошмал.

Напомним, что седьмой сезон ленты станет последним. Как ранее отмечал режиссер Андрей Яковлева снимать продолжение, скорее всего, не будут.

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