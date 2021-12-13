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«Начинается обратный отсчет»: Кравченко озвучила день, когда «Сваты-7» начнут показывать в России

Как отметила актриса, это будет отличный подарок для всех поклонников к Новому году.

«Начинается обратный отсчет»: Кравченко озвучила день, когда «Сваты-7» начнут показывать в России
Татьяна Кравченко. Фото: Globallookpress.com

Актриса Татьяна Кравченко в Instagram объявила день, когда сериал «Сваты-7» начнут показывать в России.

Герои сериала "Сваты"
Герои сериала «Сваты». Фото: instagram.com/tatyana_eduardovna.kravchenko/

«Tout vient à point à celui qui sait attendre. Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать!»

Татьяна Кравченко

По словам Татьяны Кравченко, сейчас начинается обратный отсчет!

«Украинские зрители увидят седьмой сезон 20 декабря, а российские — 27-го! По-моему, отличный подарок к Новому году!» — заявила Татьяна Кравченко.

Напомним, что седьмые «Сваты» были досняты минувшим летом в Грузии. Снимать новые части режиссер Андрей Яковлев, как он сам признавался, пока не намерен.

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Андрей ЯковлевРоссияСериал "Сваты-7"Татьяна КравченкоУкраина