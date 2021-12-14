Хромченко показала четыре нарядных образа с ботфортами для встречи Нового года

Эвелина Хромченко подчеркнула, что зрелым дамам лучше отказаться от этих длинных сапог на корпоративе.

Эвелина Хромченко представила на «Модном приговоре» четыре праздничных образа для встречи Нового года с ботфортами.

Пышное фатиновое платье было укомплектовано цветными сапогами из сатина, зеленое облегающее – серебристыми, сверкающий комплект из юбки и джемпера — золотистыми и аутфит с лаковыми шортами – черными.

Эвелина Хромченко заметила, что ботфорты лучше надевать на корпоратив юным дамам, а если моднице за 50, то можно, но только в рамках какой-то необходимой для этого ситуации. Ведущая заметила, что образы с этими сапогами не всегда может оценить жена начальника, что скажется на карьере.

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