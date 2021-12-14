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Хромченко показала четыре нарядных образа с ботфортами для встречи Нового года

Эвелина Хромченко подчеркнула, что зрелым дамам лучше отказаться от этих длинных сапог на корпоративе.

Хромченко показала четыре нарядных образа с ботфортами для встречи Нового года
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко представила на «Модном приговоре» четыре праздничных образа для встречи Нового года с ботфортами.

Пышное фатиновое платье было укомплектовано цветными сапогами из сатина, зеленое облегающее – серебристыми, сверкающий комплект из юбки и джемпера — золотистыми и аутфит с лаковыми шортами – черными.

Праздничные образы с ботфортами. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

Эвелина Хромченко заметила, что ботфорты лучше надевать на корпоратив юным дамам, а если моднице за 50, то можно, но только в рамках какой-то необходимой для этого ситуации. Ведущая заметила, что образы с этими сапогами не всегда может оценить жена начальника, что скажется на карьере.

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