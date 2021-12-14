«В нем есть загадка»: Васильев посоветовал праздничное платье для зрелых дам на Новый год

Такие наряды ввел в моду Кристиан Диор, а сейчас эти силуэты становятся вновь популярными.

На шоу Первого канала «Модный приговор» для 56-летней участницы проекта подобрали Х-силуэтное платье в стиле Кристиана Диора. Оно понравилось в студии всем без исключения.

Пришел от него в восторг и Александр Васильев, который рекомендовал зрелым дамам присмотреться к нему.

«Мне это платье понравилось, в нем есть загадка, вечерний силуэт и красивая форма декольте», — сказал историк моды.

Такие V-образные вырезы великолепно удлиняют визуально шею, вытягивая силуэт и делая его чуточку стройнее. Всем, кто не уверен, что выглядит словно лебедушка рекомендованы именно такие декольте.

Эвелина Хромченко похвалила синий кляйновский цвет платья, который сейчас в тренде.

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