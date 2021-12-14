«Все припрутся в адских платьях, а вы в классном луке!»: какой новогодний комплект посоветовал Рогов

Стилист заверил, что аутфит с брюками – удачный выбор для праздника.

Давно канул в лету стереотип о том, что на новогодний корпоратив нужно обязательно надевать платья. Александр Рогов в эфире YouTube-шоу Rogov live предложил пойти на праздник в красивом брючном костюме.

Он взял белую блузу на пару размеров больше, чем надо с развязанным английским бантом. Скомплектовал ее с серебристым жилетом и шелковыми широкими брюками. На шею Александр Рогов предложил надеть модный сейчас чокер с большим цветком или прикрепить на жилет крупную брошь в виде розы, это тоже тренд.

«И посмотрите, какой классный новогодний лук для вечеринки получился! Поверьте мне, все припрутся в платьях синтетических адских, а вы в классном луке! Причем все эти вещи можно будет потом носить по отдельности», — сказал Рогов.

Из обуви сюда подойдут казаки и сапоги или туфли на платформе с каблуком типа Yves Saint Laurent.

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