Тепло и модно: Эвелина Хромченко рассказала, какие перчатки этой зимой в тренде

На программе «Модный приговор» ведущая и фэшн-эксперт Эвелина Хромченко рассказала, для какой верхней одежды перчатки просто необходимы, а также перечислила самые актуальные в наступившем сезоне модели.

Когда на главный подиум страны вышла героиня в пальто с заметно короткими рукавами, Хромченко сразу обратила внимание: «Это пальто выглядит очень ретро. Рукава слегка коротковаты, поэтому перчатки прямо нужны, чтобы закрыть эту тему, чтобы она никогда не возникала, потому что элемент манжеты от блузы очень портит».

А вот что касается актуальных моделей перчаток, то у модниц в наступившем сезоне будет огромный выбор. Поскольку в тренде разновеликие модели.

«В сезоне очень – зима’21-22 все перчатки актуальны: и суперкороткие, и серединные, и локтевые, и даже очень длинные до плеча», — перечислила Хромченко.

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