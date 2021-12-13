Амазонка в снегу: Ани Лорак выбрала для прогулки трендовый пуховик-баллон в стиле милитари

Ани Лорак всегда очень женственно выглядит на сцене, примеряя красивые платья и украшения. А вот в обыденной жизни она предпочитает комфортную одежду. Зимой — обязательно теплую.

В этом сезоне она уже поддержала тренд на меховые куртки-авиаторы, которые часто делаются из овчины и действительно могут спасти в стужу.

Теперь на прогулке она появилась и в другой модной вещице — пуховике-баллоне из камуфляжной ткани. С ним в комплекте звезда примерила вязаную шапочку Céline, а фото в снегу на фоне елочек разместила в личном блоге.

«Зима в этом году невероятно красивая. А в вашем городе уже выпал снег?» — написала она в своем аккаунте.

Напомним, о моде на военные элементы ранее говорили Эвелина Хромченко и Александр Рогов.

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