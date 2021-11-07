«Такие сейчас очень актуальны!»: Рогов рекомендовал модный фасон жакета для смелых дам

Мода на эполеты постепенно стала поддерживаться не только звездами российской сцены, но и постепенно проявляться в луках обычных людей.

больше по теме Стильно и лаконично: Пегова вслед за Брежневой утеплилась в мягкий свитер модного фасона Свободные модели ранее рекомендовал стилист Александр Рогов.

Эвелина Хромченко, рассказывая об этом фэшн-направлении заявила, что вскоре декоративные эполеты будут носить буквально на каждом шагу.

А теперь в трендах активно стал проявляться другой признак гусарского стиля – доломан с рядом металлических пуговиц. Естественно, что в современной моде мундир модифицировался в куртки, тренчи, жакеты и пальто. Также в моду вошли разнообразные вариации бушлатов.

Об этом рассказал стилист Александр Рогов во время авторского YouTube-шоу Rogov live. Ведущий сделал модный разбор луков своих подписчиков и похвалил за такой трендовый экземпляр жакета одну из своих почитательниц.

«Очень красивый жакет! Я реально в восторге! И такие жакеты в гусарском стиле сейчас очень актуальны!» — сказал Александр Рогов.

Он заметил, что жакет смотрится особенно актуально за счет интересных джинсов с низким ходовым швом и потертостями.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.