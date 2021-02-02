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«Будут на каждом шагу»: Хромченко рассказала, почему уже сейчас нужно купить декоративные эполеты

В этом сезоне они скромно заявили о себе, но вскоре их будут носить почти все модницы.

«Будут на каждом шагу»: Хромченко рассказала, почему уже сейчас нужно купить декоративные эполеты
Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Кадр из шоу

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказала о тренде на декоративные эполеты.

Этой зимой они только появились в гардеробах модниц, однако, по ее заверению, вскоре они станут очень популярными и пополнят коллекции стильных аксессуаров у многих-многих женщин. Тем, кто хочет заявить о себе, стоит уже сейчас позаботиться и приобрести трендовую вещицу, тем более, стоит она относительно недорого и крепить ее можно на вещи самого разного фасона: от жакетов и вечерних платьев до пальто и шуб.

«Эполеты – микротренд, но, тем не менее, он набирает обороты. Микротренды демонстрируют себя сначала тихо и крадучись, а потом серьезной волной. Через несколько сезонов буквально на каждом шагу будут продаваться съемные эполеты, потому что в сезоне «Зима 2020-2021» они тихо пропищали, что называется, исполнили писк моды. Это значит, что через несколько сезонов этот писк будет громче», — рассказала стилист.

Ранее на подиуме фэшн-шоу показывали, как красиво может выглядеть платье «на выход», если его украсить съемными эполетами.

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