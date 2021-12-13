«Удиви всех!»: что пожелали Ани Лорак, Юлия Барановская и Дава Тане Меженцевой перед «Детским Евровидением»

Российские звезды призвали поддержать участницу от нашей страны Таню Меженцеву в конкурсе «Детское Евровидение – 2021». И дали ей напутственные слова.

«Танечка, я желаю тебе удачи на «Детском Евровидении». Как человек, который побывал на взрослом конкурсе, скажу главное — никого не слушай, ни на кого не смотри. Верь только в себя. Смело с улыбкой выходи на сцену и покажи всем, что ты самая лучшая. Удиви всех!» — сказала Ани Лорак. «Давайте поддержим нашу страну! Проголосуем на «Детском Евровидении» за нашу замечательную девочку — Таню Меженцеву», — высказалась Юлия Барановская. «Таня очень талантливая, хорошо поет, поэтому нет никаких сомнений, что она достойно выступит на конкурсе и я желаю ей только победы! Давайте максимально поддержим нашу участницу и проголосуем за Таню и ее песню на «Детском Евровидении», — не остался в стороне Дава.

Напомним, по правилам «Детского Евровидения» страна может голосовать за своего представителя. Сделать это можно будет на официальном сайте конкурса junioreurovision.tv в два этапа.

Первый этап голосования стартует 17 декабря в 22.00, продлится до начала шоу 19 декабря и закончится в 17.59. Второй этап начнется после выступления последнего участника и продлится 15 минут. Можно выбрать три понравившиеся песни, в том числе и песню Тани Меженцевой Mon Ami, и проголосовать за них. Голосование проходит бесплатно.

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