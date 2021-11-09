Их носят уверенные в себе женщины: Ани Лорак утеплилась в куртку-авиатор — хит этого сезона

Ани Лорак поддержала тренд на куртки-авиаторы. Звезда выбрала теплую модель-дубленку черного цвета с меховым воротником в тон. При этом певица примерила ее с бейсболкой, которые тоже в этом сезоне популярны.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рекомендовала присмотреться к курткам с летным воротником, называя их «хитом сезона».

Эвелина Хромченко заявила, что в такой куртке женщины сразу начинают выглядеть более смелыми и уверенными в себе. Также их оценят модницы, которые любят эффект косух, но они им немного поднадоели. Куртки-авиаторы имеют примерно такой же характер.

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