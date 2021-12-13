Сын Елизаветы не стал организовывать специальную фотосессию.

Принца Чарльза и Камиллу раскритиковали за выбор фото для рождественской открытки. Герцоги взяли уже готовый кадр и не стали организовывать фотосессию специально к Рождеству. На праздничной открытке сын Елизаветы II заботливо помогает надеть своей супруге защитную маску. Многие поклонники пары умилились поведению герцогов. Однако некоторые возмутились выбором фотографии.

«Зачем использовать это фото для своей рождественской открытки? На фото нужно улыбаться», «Удивлен выбору фото», — недоумевает аудитория в комментариях к открытке в Instagram.

Такая открытка приурочена к новым ковидным ограничениям в Великобритании из-за нового штамма.

больше по теме Красивые и счастливые: Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали рождественскую открытку с детьми Снимок появился в инстаграме герцогов Кембриджских.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон также опубликовали традиционное фото к Рождеству. На снимке внук и невестка Елизаветы II запечатлены с тремя детьми.

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