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Принца Чарльза и Камиллу раскритиковали за выбор фото для рождественской открытки

Сын Елизаветы не стал организовывать специальную фотосессию.

Принца Чарльза и Камиллу раскритиковали за выбор фото для рождественской открытки
Принц Чарльз. Фото: globallookpress.ru

Принца Чарльза и Камиллу раскритиковали за выбор фото для рождественской открытки. Герцоги взяли уже готовый кадр и не стали организовывать фотосессию специально к Рождеству. На праздничной открытке сын Елизаветы II заботливо помогает надеть своей супруге защитную маску. Многие поклонники пары умилились поведению герцогов. Однако некоторые возмутились выбором фотографии.

Рождественская открытка принца Уильяма и Камиллы
Рождественская открытка принца Уильяма и Камиллы. Фото: instagram.com/clarencehouse

 «Зачем использовать это фото для своей рождественской открытки? На фото нужно улыбаться», «Удивлен выбору фото», — недоумевает аудитория в комментариях к открытке в Instagram.

Такая открытка приурочена к новым ковидным ограничениям в Великобритании из-за нового штамма.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон также опубликовали традиционное фото к Рождеству. На снимке внук и невестка Елизаветы II запечатлены с тремя детьми.

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герцогиня КамиллаЕлизавета IIКейт Миддлтон и принц Уильямпринц ЧарльзПринц Чарльз и принцесса Камилла