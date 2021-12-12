«Смотрите, берете ее и растягиваете»: какая юбка красиво показывает бедра, представил публике Рогов

Идеальная длина для деликатной подачи любой фигуры – миди, в этом уверен стилист Александр Рогов.

На своем YouTube-шоу Rogov live он посоветовал модницам, которые хотят красиво подать бедра и выделить талию, выбирать именно миди и обязательно скроенные по косой. Такие модели женственно сидят на фигуре при любых формах. А если они излишне крутые, то именно такой крой скорректирует недостатки.

Одну из таких юбок Александр Рогов обнаружил в магазине во время своего шопинг-разбора на проекте.

«Очень красивая юбка! Смотрите, берете юбку с двух сторон и растягиваете, если она пластично и очень легко растягивается, значит она скроена по косой и хорошо сядет на бедрах!» — сказал ведущий.

Он также отметил сочный коричневый цвет юбки, а также блестящую ткань, которая будет уместной и на праздник, и на каждый день, если примерить с чем-то из кэжуал вроде вязаного кардигана.

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