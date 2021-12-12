Разумная инвестиция: Рогов показал ботинки, которые не выйдут из моды несколько сезонов подряд

Удобная маскулинная обувь еще долго будет в тренде.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live посоветовал зрительницам актуальные ботинки, в которые можно смело инвестировать на несколько лет вперед. Они еще не скоро выйдут из моды.

Это маскулинные экземпляры на довольно высокой подошве на шнуровке. Это могут быть модели типа Timberland, внешний вид которых сейчас копируют многочисленные бренды.

А также ботинки на тракторной подошве, которая зимой, к тому же, очень практична. Она не скользит и делает обувь теплой за счет внушительной подложки.

«Стоят 7999 рублей, выглядят добротно и из моды в ближайшие несколько сезонов не выйдут!» — сказал Александр Рогов.

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