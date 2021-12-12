10 ненужных вещей, которые стоит выкинуть из детской комнаты
Видео
Не просто домохозяйки: активные жены футболистов
Видео

«Идеальные!»: Рогов посоветовал джинсы, которые хорошо садятся на любую фигуру

Александр Рогов посоветовал выбирать брюки из плотного денима.

«Идеальные!»: Рогов посоветовал джинсы, которые хорошо садятся на любую фигуру
Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live посоветовал модницам джинсы, которые, на его взгляд, выглядят и современно, и дорого, и универсально.

«Покажу вам джинсы, которые при любых обстоятельствах хорошо сядут. Если у вас широкие бедра и узкая талия, купите себе джинсы именно по бедрам. Можно просто купить ремешок и чуть-чуть их приталить. Идеальные джинсы! Стоят 2999 рублей.

Если вы не модница какая-то нереальная, купите такие джинсы и забудьте про легинсы и джеггинсы, все максимально обтягивающее. Классный и плотный деним – это то, что вам нужно!»  — сказал Рогов.

Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр Роговджинсымодные джинсычто модно