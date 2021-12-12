«Идеальные!»: Рогов посоветовал джинсы, которые хорошо садятся на любую фигуру

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live посоветовал модницам джинсы, которые, на его взгляд, выглядят и современно, и дорого, и универсально.

«Покажу вам джинсы, которые при любых обстоятельствах хорошо сядут. Если у вас широкие бедра и узкая талия, купите себе джинсы именно по бедрам. Можно просто купить ремешок и чуть-чуть их приталить. Идеальные джинсы! Стоят 2999 рублей.

Если вы не модница какая-то нереальная, купите такие джинсы и забудьте про легинсы и джеггинсы, все максимально обтягивающее. Классный и плотный деним – это то, что вам нужно!» — сказал Рогов.

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