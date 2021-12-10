«Очень классные!»: какие джинсы идеально смотрятся с обувью на каблуках, показал Рогов

Такие брюки из денима сейчас в тренде.

В этом сезоне вошло в моду стилевое сочетание: сапоги и брюки, заправленные в них. Об этом рассказал Александр Рогов в своем модном проекте YouTube Rogov live.

Стилист заметил, что не в восторге от этого тренда и рекомендовал тем, кто очень хочет поддержать это фэшн-направление, выбирать казаки с широким голенищем, в которых заправленные брюки действительно смотрятся органично.

Ну а если тренд совсем не по душе, модницам может понравиться другой вариант сочетания сапог с брюками из денима, особенно если обувь на каблуке. Здесь отличный тандем составят укороченные расклешенные джинсы, которые сейчас актуальны. Именно такие Рогов показал на своем шоу.

«Очень классные!» — восхитился ими стилист.

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