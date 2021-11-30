«Это очень стильно!»: Пугачева щегольнула в длинном пальто и блузке с белым воротничком

Примадонна продемонстрировала очередной наряд, который многих восхитил. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

Алла Пугачева давно стала для многих поклонников, не только легендарной певицей, но и иконой стиля. Раньше она носила балахоны, что было ее визитной карточкой.

А теперь в 72 года артистка не перестает экспериментировать с образами. Она носит легкие юбки, дубленки и струящиеся платья. Так как Алла Борисовна обладает стройными ногами, она не боится носить короткие юбки.

На днях Пугачева отправилась на шопинг. Она решила пополнить гардероб в бутике Игоря Гуляева. Ей приглянулась меховая шапка. При этом певица уже была в брюках клеш и блузке с воротничком. Наряд дополняло длинное пальто. Примадонна добавила аксессуары в виде жемчуга, солнечных очков и митенок. Сам дизайнер был от нее в восторге.

Алла Борисовно смогла сразить поклонников. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Шикарный образ, который напоминает нам великого кутюрье дома Chanel Карла Лагерфельда. О нем говорят многие детали этого образа: черные очки, белый воротничок, митенки с логотипом. Кстати, митенки Лагерфельд носил сам и даже предложил их в качестве аксессуара к вечерним нарядам. Во времена его работы с домом Chanel известный логотип появился на многих аксессуарах, как знак принадлежности к дому Chanel. Черный — это один из кодов, который ассоциируется с Модным домом. Конечно, самое главное — элегантная практичность, присущая дому Chanel. мы видим четкие линии, функциональные вещи, четкий крой и лаконичную отделку. Сама Коко Шанель говорила, что роскошь должна быть удобной иначе это уже не роскошь. Конечно, жемчужное ожерелье, которое много десятилетий является визитной карточной этого бренда. В данном случае, говорить о том, модно или не модно не хочется. Это очень стильно! А коррекция фигуры достигается за счет монохрома и расстегнутого пальто. Это позволяет скрыть изъяны фигуры, если они есть», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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