«Какой у вас наряд, Елизавета!»: дочка Пугачевой в модных сапогах-трубах и свитере устроила дефиле в замке

Лиза Галкина смогла восхитить своего отца. Она показала, как надо дефилировать.

Алла Пугачева и Максим Галкин не так давно отпраздновали 20 лет совместной жизни. Они живут в замке в деревне Грязь, где растят детей Лизу и Гарри. Двойняшки ходят уже во второй класс.

В этом году супруги часто появляются на светских раутах и вечеринках. Примечательно, что порой они берут с собой детей. Но и дома им некогда скучать. С наступлением зимы малыши часто играют в заснеженном саду, а также готовят на кухне.

А вот 9 декабря Галкин заснял дочку, которая решила устроить дефиле в холле. Она облачилась в свитер с пышными рукавами и брюки. Сапоги-трубы дополнили ее монохромный образ. Девочка вприпрыжку шла, а потом покрасовалась перед отцом.

«Какой у вас наряд, Елизавета!» — заявил Максим.

Но потом юморист рассмеялся. Его повеселила дочка, которая с серьезным видом хвасталась своим новым нарядом. К слову, сапоги-трубы — в тренде в этом сезоне. Ксения Бородина, Саша Савельева, Наталья Водянова и другие модницы тоже носят такие сапожки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Пугачевой. Многие посчитали, что она унаследовала мамин вкус. Певица тоже не раз выбирала наряды с пышными рукавами. «Ну что за куколка», «Маленькая модель», «Ну просто чудесная», «Какие сапожки», «Папа знает толк в нарядах и комплиментах», «Прям как мама в юности», «Выглядит так стильно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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