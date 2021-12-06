Привлекла внимание: Пелагея в блестящем платье с розовыми пайетками пришла в Comedy Club

Певица выбрала броский наряд для новогодних съемок. Она восхитила Жасмин и Ляйсан Утяшеву.

Пелагея уже длительное время строит карьеру. Она является одной из лучших исполнительниц народных песен и романсов. Более того, не раз артистка участвовала в шоу «Голос», где занимала пост наставницы.

Так в этом году она снова участвует в проекте. Для появления на публике певица выбирает женственные образы. Поклонники заметили, что после развода с Иваном Телегиным она похорошела.

В декабре стартовали праздничные съемки. 5 декабря многие звезды посетили съемки новогоднего выпуска Comedy Club. Там отметились: Ольга Бузова, Жасмин, Алсу, Полина Гагарина и другие известные персоны. Многие нарядились для особенного вечера. Пелагея смогла выделиться, так как выбрала силуэтное платье с крупными розовыми пайетками. Блестящий наряд с декольте подчеркнул ее достоинства фигуры. Певица сделала высокую прическу и нежный макияж.

Жасмин сразу заметила коллегу. Они стали обниматься, когда их запечатлели на камеру. Это смутило двух красоток.

«Ой», — сказали они.

А потом рядом с ней оказалась Ляйсан Утяшева. Она полюбовалась соседской по столику. По словам гостей, вечер прошел очень весело. Они встречали новый год и много смеялись. Поклонники восхитились тем, как выглядела Пелагея.

«Ну что за очаровательная фея!», «Какая прелестная девушка», «Наряд у вас сногсшибательный», «Платье просто волшебное», «Такая Милая! Поля, само очарование», «Как можно быть такой красоткой! Любуюсь», «Как мне нравится ваш образ! Сверкаете так ярко», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.