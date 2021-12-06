«Встретили весело»: Алсу в сверкающем платье в пол с разрезом устроила танцы в Comedy Club

Певица провела время на съемках новогодней передачи с Жанной Мартиросян и Элиной Джанибекян. Они показали, как встретили 2022 год на площадке.

Алсу является популярной исполнительницей. Она с юных лет стала звездой. Но если в 17 лет певица полностью посвящала себя творчеству, то теперь у нее есть семья.

Она счастлива в браке с Яном Абрамовым, который недавно отметил день рождения. Артистка подарила ему троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. В последнее время певица все чаще выходит в свет. Недавно она повеселилась на празднике у Филиппа Киркорова.

А вот 6 декабря Алсу отметилась на съемках новогоднего выпуска Comedy Club. Там собралось много звезд: Ольга Бузова, Ляйсан Утяшева, Регина Тодоренко и другие известные персоны.

Для особенного вечера певица облачилась в белое платье со сверкающими крупицами. Наряд в пол дополнял тонкий пояс и босоножки на шпильке. Она повеселилась с женой Мартиросяна Жанной и женой основателя Comedy Club Артура Джанибекяна Элиной.

«А мы уже встретили 2022-й вместе с Comedy Club. Судя по фото, встретили весело, и год намечается хороший», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие отметили, что она была элегантной. «Мои самые красивые крошки», — заявила жена Александра Реввы. «Ух!» — едва нашла слова Зара. «Вот это подружки», «Какие красотки», «Выглядите потрясающе», «Алсу всегда самая утонченная», «Сколько блеска в одном кадре», «Платье роскошное», «Вы просто ангельски хороши», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.