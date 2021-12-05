Дима Билан и Пелагея забрали подопечных Александра Градского в свои команды на шоу «Голос»

На шоу «Голос» начался новый этап – «Нокауты». Первый канал показал один из двух последних эфиров с участием наставника Александра Градского, которого не стало в ночь на 28 ноября.

Открывали эфир подопечные команды Александра Градского — Алишер Каримов, Виктор Кириллов, Юлия Курганова. Вокалисты по очереди выходили на сцену, а затем наставнику предстояло сделать выбор – кого же из них он оставит в проекте.

«Это самая тяжелая байда. За столько сезонов каждый раз… Ужасно не хочется делать выбор, особенно, после столь удачного нахождения на сцене. Но остается Алишер. Спасибо, ребята, остальным», — сказал Александр Градский.

По условиям проекта, любого из выбывших участников может спасти наставник. Но сделать ему это разрешено только однажды. Нужно только вовремя нажать на красную кнопку. В свою команду певица Пелагея забрала Виктора Кириллова. А Дима Билан пожелал увидеть в своей Юлию Курганову.

«Поздравляю наставников с приобретением. Обожаю сказки со счастливым концом!» — резюмировал ведущий проекта Дмитрий Нагиев.

Напомним, дальнейшая судьба подопечных покойного Александра Градского пока не решена.

Есть два варианта развития событий – либо десять оставшихся вокалистов расформируют по командам наставников. Либо на проект придет новый наставник, который продолжит дело Градского.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.