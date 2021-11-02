«Работаем. Как можем»: Пелагея в ультрамариновом платье предстала с Агутиным на съемках

Певец поделился кадром из шоу «Голос», где предстал с Пелагеей в кресле жюри.

Пелагея является популярной исполнительницей романсов и русских народных песен. Вместе со своей группой она регулярно гастролирует. Не раз блондинка выступала в Кремле.

Но многие поклонники полюбили ее, когда она стала членом жюри в шоу «Голос». В этом году Пелагея снова заняла красное кресло с коллегами. В последнее время она часто проводила время с дочкой и даже отметилась на вечеринке Михаила Галустяна.

После развода Пелагея стала чаще выходить в свет. Многие поклонники заметили, что одеваться она также стала более женственно. Певица теперь отметилась на съемках новых выпусков «Голоса».

Леонид Агутин запечатлелся с ней в студии. На этот раз певица облачилась в ультрамариновое платье с цветочным принтом. Наряд с акцентом на талии подчеркнул ее стройность. Она также сделала высокий хвост и яркий макияж.

«Работаем. Как можем», — написала Агутин.

Поклонники были рады увидеть артистов. Многие восхитились тем, как выглядит Пелагея. Многие адресовали ей комплименты. «Вы прекрасно работаете! С Вами так легко! Великолепная четверка», «Какие вы красивые!», «Просто очаровательная Поля», «Идеальное фото», «Какой наряд у Пелагеи! Роскошна», «Платье вызывает восторг! Очень яркая», — стали писать пользователи Сети.

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