Алсу в трикотажном платье цвета сочной травы и на шпильках предстала на празднике Киркорова

Алсу выросла в семье с хорошим достатком. Ее папа Ралиф Сафин был вице-президентом нефтяной компании. Певица не скрывает, что родители помогли ей построить карьеру.

Теперь она популярная исполнительница и многодетная мама. Артистка не частая гостья на вечеринках, но в этом году она стала чаще выходить в свет. Недавно звезда с мужем Яном Абрамовым посетила праздник Ольги Крутой.

А вот 3 декабря Алсу побывала на вечеринке, которую устроил Филипп Киркоров в честь 10-летия дочки Аллы-Виктории. На празднике собралось много звезд, которые привели своих детей. Для такого вечера певица выбрала трикотажное платье цвета сочной травы.

Силуэтный наряд мидакси дополнили туфли-лодочки на шпильке. Артистка завила локоны и украсила образ сережками. К слову, трикотажные платья стали трендом. Ксения Бородина, Вера Брежнева и другие модницы тоже их носят.

«Вчера на великолепном празднике по случаю юбилея маленькой принцессы. Дорогой Филипп, пусть твои детки всегда тебя радуют, будут здоровыми и очень счастливыми! Пусть их жизнь будет такой же яркой и волшебной как этот праздник! Ты прекрасный отец, сын и друг! Любим всю вашу семью», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие отметили, что она очень молодо выглядит в 38 лет. «Алсу очень красивая», «Боже! Невероятно хороша Алсу. Платье и этот цвет», «Просто сама элегантность», «Очень яркий и женственный образ», «Вы такая приятная девушка, просто одно восхищение», «Просто красотка, глаз не оторвать», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.