«Реакция счастливого папы»: дочка Алсу в костюме оверсайз цвета фуксии спела в день рождения отца

Певица похвасталась тем, какой подарок Микелла приготовила для Яна Абрамова.

Алсу является популярной исполнительницей. Она уже давно счастлива в браке с Яном Абрамовым. Бизнесмену она подарила троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Обычно пара редко вместе выходит в свет.

Но в этом году они много путешествовали и отметились в Дубае на празднике у жены Игоря Крутого. Примечательно, что младшая дочка пошла по стопам мамы и тоже строит карьеру певицы.

Недавно начались новогодние съемки. Алсу теперь часто находится в разъездах. Но 4 декабря она провела вдень с семьей. Певица поздравила мужа с днем рождения. Она помогла дочке приготовить сюрприз папе. Микелла в костюме оверсайз цвета фуксии спела любимую песню именинника на английском языке. Она сняла целое видео на память.

«Вот так сегодня доча Микелла поздравила папочку с днем рождения. Мы очень старались его порадовать, ведь легендарная песня Through the fire одна из его любимейших композиций! Я очень рада, что мы с Микеллой все это затеяли, реакция счастливого папы была бесценна. Сказал, что это лучший подарок, который он когда-либо получал. С днем рождения, наш любимый и самый дорогой человек», — отметила Алсу.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие поразились тому, как повзрослела дочка певицы. «Какая же умница, как красиво поет, невероятно обаятельная», «Безумно талантливая, нежная и очень красивая», «Боже, как прекрасно! Раньше у меня была одна любимая певица Алсу, а теперь и Микелла», «Как же здорово! Умница!», «Очень красивая девушка», — прокомментировали пост подписчики.

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